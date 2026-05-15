【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 ウルフドッグス名古屋（5月10日・男子CS準決勝）【映像】“立ったままで”片手ブロックのチート技が炸裂男子バレーで規格外のブロックが飛び出した。身長218センチを誇る超長身選手が“立ったまま”の姿勢から片手でスパイクを止めると、アリーナはどよめきに包まれた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン1位のサン