ABCテレビは16日午後3時30分から、報道ドキュメンタリー「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録III」を放送する。【番組カット】格闘技世界デビューを目指す元ヤクザの息子不定期に放送している「追跡スペシャル」として2024年9月からシリーズで2回放送された「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録」。前回パートII（2025年3月放送）は、同時間帯1位となる個人視聴率は3.4％を記録。YouTube（ABCテレビニュースチャンネ