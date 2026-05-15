モデルでプロ雀士の岡田紗佳さん（32）が14日、歌手デビュー記者発表会に登場し、“デビューへの思い”を明かしました。7月22日にリリースされる岡田さんの歌手デビューシングル『国士無双LOVE』。同タイトルのリード曲を制作したのは、5人組グループ・M!LKのヒット曲『爆裂愛してる』や『好きすぎて滅！』を手掛けた浅野尚志さん（36）です。麻雀（マージャン）用語を随所にちりばめた激しいビートと「ツモれ！ツモれ！」と繰り