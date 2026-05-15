ダウンタウン浜田雅功（63）が俳優・〓田雅功として、役所広司（70）主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」（10月に世界独占配信）に出演することが14日、分かった。ドラマへの出演は、10年のテレビ朝日系主演ドラマ「検事・鬼島平八郎」以来16年ぶり。連ドラに初出演した91年のTBS系「パパとなっちゃん」で助監督を務め、24年に同局を退社した企画の磯山晶プロデューサー（58）からのラブコールに「ADだった磯山さ