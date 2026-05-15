あまりに分かりやすく不満を伝える超大型犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「ガン睨みw」「可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ピチピチの服』を買ったので、超大型犬に着せてみた結果→納得がいかずに…文句言いたげな『まさかの表情』】 ピチピチの服にご立腹！？ TikTokアカウント「bmd_benny」の投稿主さんは、バーニ&