撮影後に編集してSNSへアップする、そんな一連の流れを考えると、スマホってとにかく便利。だって撮影、編集、ネット接続してアップを1台で完結できるから。そもそもそんな難しいこと考えなくても、常に手元にあるモノだから、写真だけでなく動画の撮影でもスマホ使っちゃいます。そしてスマホで動画撮影時に便利なのがスマホ用3軸ジンバル。スマホ自体に備わる手ブレ補正は撮影データをソフトウエア処理する仕組みですが、ジンバ