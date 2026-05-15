ファミリーマートは今期、定番品の強化と新食感商品の投入を両輪にスイーツカテゴリーの活性化を図る。物価高を背景に「失敗したくない消費」が強まる中、「わかりやすさ」をキーワードに、安心感のある定番と“ちょっとした驚き”を両立させる。5月11日に開いた発表会では、「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンを発表。定番刷新2品と新食感2品の計4品を投入し、スイーツカテゴリー売上前年比110％を目指す