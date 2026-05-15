函館中央警察署は2026年5月14日、函館市陣川町に住む無職の男（75）を建造物損壊容疑で逮捕しました。男は14日午前3時半ごろ、隣に住む男性（51）の玄関ポーチに白色の塗料のようなものをかけて損壊させた疑いが持たれています。14日午前8時40分すぎ、被害者の男性から「玄関にペンキのようなものをまかれている」と警察に通報がありました。警察の捜査で隣人の男の関与が浮上し、容疑が固まったため逮捕に至ったということ