元日本テレビアナウンサー吉田塡一郎（よしだ・しんいちろう）さんが、4月17日に十二指腸がんのため亡くなったことが14日、明らかになった。79歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。吉田さんは中大卒業後の1969年（昭44）年に同局に入社し、プロ野球、ゴルフを中心にスポーツ実況を担当。「大の巨人ファン」を公言し、後楽園球場時代から長く巨人戦の実況を務めた。94年の西武との日本シリーズ第6戦、“ON対決”