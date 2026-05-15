2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会が14日、東京・豊洲PITで行われた。LUNA SEAのメンバーら関係者約1000人が参列。妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）は真矢さんの死去後初めて報道陣の取材に応じ、闘病中の様子や生前の思い出など、最愛の夫への思いを語った。◇◇◇ゴルフ仲間の元体操日本代表・池谷幸雄（55）とタレントかとうれいこ（57）が取材に応じた。池谷