2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会が14日、東京・豊洲PITで行われた。LUNA SEAのメンバーら関係者約1000人が参列。妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）は真矢さんの死去後初めて報道陣の取材に応じ、闘病中の様子や生前の思い出など、最愛の夫への思いを語った。◇◇◇石黒は、強く優しい真矢さんへの思いをあふれさせた。真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公