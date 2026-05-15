スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は個性的なF1ドライバーを紹介する連載です。記憶に残るF1ドライバー列伝（９）ルイス・ハミルトン1950年に始まったモータースポーツの祭典、フォーミュラ・ワン（F1）。その華やかな舞台で主役を演じてきたレーシングドライバーには、様々なタイプがおり、ファンの記憶に刻まれている。当連載では、F1の歴史を彩ってきた個性的なレーサーたちを紹介する。第９回は褐色の肌を持つ