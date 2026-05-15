ガールズグループSISTAR出身のヒョリンが、健康的な美しさを取り戻した。去る5月13日、ヒョリンは自身のインスタグラムを更新。【写真】透け透け…ヒョリン、はち切れんばかりのドレス姿キャプションには、何も綴らず、複数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。公開された写真のなかで、ヒョリンはシースルー素材の水色のドレスを身に纏い、完璧なプロポーションを披露した。長い金髪をなびかせながら登場した彼女は、肩紐がずり落ち