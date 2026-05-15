今日15日(金)は広く晴れて、にわか雨や雷雨もほとんどなさそうです。紫外線が強まる時期ですので、対策を心掛けましょう。最高気温は全国的に平年並みか高く、北海道でも25℃以上の夏日の地点が増加する予想です。暑さで体調を崩さないよう、お気を付けください。雨傘よりも日傘が活躍今日15日(金)は、日本付近は高気圧に覆われます。上空の寒気が離れて、大気の不安定な状態は解消するでしょう。北海道から九州にかけて、おおむね