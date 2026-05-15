暑さや湿気が気になる季節に向けて、PLAZAでは毎年人気の「COOL ITEMS」プロモーションを2026年5月14日(木)から6月4日(木)まで開催。今年は“もっと涼しく、もっとかわいく”をテーマに、ひんやり感を楽しめるコスメやボディケアアイテムがさらに充実しました。持ち歩きしやすいミニサイズから、おうち時間を快適にしてくれるアイテムまで勢ぞろい。暑い夏を心地よく過ごせる、注目のクールアイテムをご紹介しま