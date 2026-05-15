栃木市役所の職員の男が、10代の少女にみだらな行為をした疑いで逮捕されました。市役所職員の小林毅容疑者（32）は2025年12月、群馬・前橋市内のホテルで、少女が18歳未満であると知りながら、金銭を渡す約束をしてみだらな行為をした疑いが持たれています。小林容疑者はSNSを通じて少女と知り合い、警察の調べに対して容疑を認めているということです。