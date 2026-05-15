警視庁とバス会社が連携し、バスジャックに備えた訓練が行われました。東京・練馬区にあるバス会社で行われた訓練には、バスの運転手のほか警視庁の警備犬などが参加しました。訓練では、警視庁のテロ専門部隊が不審物への対処手順を確認しました。