災害時の課題を事前に数値で可視化する新たな取り組みとして、内閣府が宮城・石巻市を視察しました。この視察は、災害時に不足する態勢を数値で洗い出し、備えにつなげる「定量的弱部分析」のモデル事業です。今後の大地震で想定されている石巻市内の重傷者91人のち、消防の救助が必要な人は7人で、残る84人は住民の「共助」による搬送が必要になると試算されました。搬送態勢に不足はないとわかった一方、分析データで「救助不可