セガサミーホールディングス株式会社は14日、運営する「セガサミー野球部」が2026年シーズンをもって廃部となることを発表しました。2005年に創部されたセガサミー野球部。「社会人野球日本選手権」には6度出場し、2014年には準優勝も果たしました。また「都市対抗野球大会」には14回出場し、3度のベスト4。社会人野球を代表する強豪チームの1つとして実績を積み重ねてきました。公式HPでは廃部の理由として「当社グループを取り巻