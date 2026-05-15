警察官を装う「ニセ警察詐欺」で、女性がビデオ通話中に裸にさせられる被害が相次いでいる。「犯人の体にはタトゥーがある。違うなら脱いで証明してください」などと唆す手口で、昨年は全国で２４０件以上確認された。「裸の画像を流出させる」と脅され、さらに金を要求されるおそれもあり、警察当局が警戒している。（平野真由）海外から着信「あなたにも逮捕状が出ている」。大阪府警によると、府内の女性に昨夏、海外からの