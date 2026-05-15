阪神の伏見寅威選手が14日、自身のインスタグラムを更新。日本ハム時代のチームメート・達孝太投手がみせた、粋なサプライズについて明かしました。更新されたストーリーズで公開された1枚の写真。そこには2つのケーキとともに、「伏見さん 心よりお誕生日おめでとうございます。冷蔵庫を開けてください」とメッセージが添えられたカードが写っていました。なんとこれは5月12日に36歳の誕生日を迎えた伏見選手に向けた、日本ハム・