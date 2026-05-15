台湾有事を巡る高市総理大臣の国会答弁後、初めて日本の閣僚が中国を訪問しています。黄川田男女共同参画大臣は14日夜に羽田空港を出発し、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の閣僚会合が開かれる中国の上海を訪れています。黄川田男女共同参画大臣：（Q. 日中関係が冷えこむ中での訪中となりますが）中国からは丁寧な招待状をいただきまして、過度にそこを気にすることなく、まずはAPECの「女性と経済」というテーマを中心に、普