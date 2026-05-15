親が住む家をいずれ住み継ぎたい、と考えたことはありますか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が実施した「将来、親の家を住み継ぎたいか」に関するアンケート調査によると、親の家に将来住みたいと思っている人は44.6％にのぼることがわかりました。また、親の家に住みたい理由は「経済的に助かる」が最も多くなりました。【調査結果を見る】将来、親の家に将来住みたいと思う？この調査は、親が持ち家に住んでいる500人を対象