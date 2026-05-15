新学期が始まりました。クラス替えや新しい担任の発表とともに、PTAの役員決めが気になる保護者も多いのではないでしょうか。【グラフ】新年度のPTA会長は男性ですか？女性ですか？株式会社インタースペース（東京都新宿区）が運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した「PTA会長」に関する調査によると、PTA会長は「男性」と答えた人が半数を超えたそうです。寄せられたコメントからは、地域とのつながりや仕事の状