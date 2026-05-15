札幌市豊平区羊ケ丘の林道に設置された固定カメラでクマ1頭の姿が相次いで確認されました。付近では今月7日にもカメラでクマの姿が確認されていて札幌市は同じ個体とみて注意を呼び掛けています。クマの姿が相次いで確認されたのは札幌市豊平区羊ケ丘の林道です。森林総合研究所が調査目的で設置した固定カメラでおととい午後7時半すぎと午後9時半ごろの2回、クマ1頭が相次いで確認されました。付近では今月7日にも固定カメラでク