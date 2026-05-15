この先、昼間は汗ばむ暑さが続き、特に16日（土）頃からは一段と熱くなるでしょう。 【写真を見る】細菌と温度の関係は？細菌性の食中毒増やす「危険温度帯」 大阪は16日（土）、17日（日）ともに28℃予想で、17日（日）の東京は27℃予想と6月下旬並み、京都や奈良は29℃予想ととなっています。最高気温が30℃以上の「真夏日」の地点もありそうで、昼間は半そでで過ごせるぐらいになりそうです。 本格的な暑さにまだ慣れ