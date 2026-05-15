元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが１５日までにＳＮＳを更新。夫婦ショットを公開し、話題になっている。自身のインスタグラムに「夏みたいに暑い日東京競馬場に遊びに行きました遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と報告。「息子がたくさん写真を撮ってくれてあまりにも連写するもんだから〓ありがとーもーいーよー携帯ちょーだいオッケーだよー！〓って言っ