日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１５日に生放送された。冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーが屋外から番組開始のあいさつ。それからスタジオにいる金曜パーソナリティーの「ＳｎｏｗＭａｎ」阿部亮平に向けて「ここ最近、私、体感は夏なんじゃないかと思っているんですけど」と語りかけた。気象予報士の資格を持つ阿部は「そうですよね〜。暑がりの水卜さんは大変なんじゃないかなと