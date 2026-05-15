『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 日野未来が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 日野未来 ©栗山秀作／集英社 【プロフィール】日野未来（ひの・みらい）1993年1月26日生まれ大分県出身身長165.3cm2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞