吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である吉田裕＆前田真希夫妻。とはいえ、ときには吉田が家にいられずホテルに宿泊しなければならないほどの夫婦喧嘩をすることも。最近でも、吉田が妻を号泣させる“事件”があったそうで……。 【TVer】なんでこんなことに…吉田裕が妻・前田真希を号泣させた“恐怖の一夜”の一部始終 「夫婦喧嘩後の仲直りのルール」という話題で、妻の怒りを収めるため「家に帰らずホテル泊」する