いわゆる「氷河期世代」の資産形成の後押しも念頭に、自民党の議員連盟が個人型確定拠出年金（iDeCo）に50歳以上を対象とした追加枠を設けるよう、高市総理大臣に提言しました。岸田元総理ら「資産運用立国」の実現を目指す議連のメンバーは、高市総理に提言書を手渡しました。iDeCoについて、「氷河期世代」も念頭に、50歳以上を対象とした追加拠出枠の導入を求めているほか、個人向け国債の商品の見直しや、銀行が融資をする際の