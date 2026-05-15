中国を訪問しているアメリカのベッセント財務長官は、テロ組織などによるAIの悪用を防ぐため、アメリカと中国で共通のルール作りを目指す考えを示しました。ベッセント財務長官は14日、CNBCテレビのインタビューに応じ、「中国には先進的なAI産業がある。AI超大国同士で議論を始める」と述べました。そのうえで、テロ組織やハッカーなどを念頭に、「“非国家組織”によるAIの悪用を防ぐためのルール作りを行う」と話しました。また