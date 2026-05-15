【ラ・リーガ第36節】(モンティリビ)ジローナ 1-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[ジ]クリスティアン・ストゥアーニ(66分)[ソ]ジョン・マルティン(28分)<警告>[ジ]アレハンドロ・フランセス(62分)、ホエル・ロカ(76分)[ソ]アンデル・バレネチェア(12分)、ジョン・アランブル(53分)、ミケル・オヤルサバル(59分)、セルヒオ・ゴメス(73分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(82分)、Gorka Carrera(88分)、ベニャト・トゥリエンテス