[5.14 ラ・リーガ第36節 ジローナ 1-1 ソシエダ]ラ・リーガは14日、第36節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがのジローナと1-1で引き分けた。久保は右サイドハーフで先発出場し、後半12分まで57分間のプレー。左ハムストリング肉離れによる長期離脱明けから慎重なプレータイム制限が続くなか、徐々にコンディションを上げながら15日の日本代表W杯メンバー発表を迎える形となった。久保は前節ベティス戦(△2-2)に続いて2