開催：2026.5.15 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 3 - 8 [マリナーズ] MLBの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。 アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 1回表、5番 ルーカス・レイリー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホ