ラ・リーガ 25/26の第36節 レアル・マドリードとレアル・オビエドの試合が、5月15日04:30にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイ