「ディオール（DIOR）」が、「ミス ディオール」シリーズからハンドクリームとボディクリームを5月29日に発売する。一部店舗および公式オンラインブティックでは5月20日に先行発売。【画像をもっと見る】同商品はピオニーやローズ、ホワイトムスクを重ねた「ミス ディオール ブルーミング ブーケ」のフローラルノートの香り。いずれもフォーミュラとパッケージを刷新し、セントフォリアローズ由来のローズウォーターを配合、肌