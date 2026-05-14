yutoriが、2026年3月期通期業績を発表した。売上高は前期比71.4%増の142億円、営業利益は同61.4%増の10億円となり増収増益で、売り上げ、利益ともに過去最高を達成した。一方で、純利益は同1.4%減の3億円と微減での着地となった。【画像をもっと見る】2026年4月に完全子会社化した小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「ハーリップトゥ（Her lip to）」を運営するheart relation社の事業は、同26％増の売上高55億