「プレゼントをくれた＝本命」とは限らないけれど、その内容やタイミングに注目すると、彼の本気度が見えてくるもの。特に、本命女性には“気合いを入れすぎない、でも心のこもった贈り物”をする男性は少なくありません。そこで今回は、そんな男性が本命女性に贈る「特別なプレゼント」を紹介します。会話の中で出た“好きなもの”「この前、好きって言ってたやつ見つけたから」とプレゼントしてくれる男性は、何気ない会話を覚え