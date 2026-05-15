世界が注目する会談が14日、中国で始まりました。日本時間の午前11時ごろ、トランプ大統領を出迎えた習近平国家主席。中国・北京でこのツーショットが実現したのは、およそ9年ぶりだということです。両首脳の一挙手一投足を双方の思惑や会談の裏側も含めてお伝えします。1日の動きについてまとめました。■トランプ大統領“習主席を9月にホワイトハウスへ招待”14日夜、中国・北京の晩さん会会場。2つの超大国のリーダーが登場しま