これが来たら伝説級。夢の最強役まであと1枚という超激アツ展開に実況席も沸いた。【映像】出るか、“出現率0.0032％”激レアチャンスの一部始終美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。カンナがロイヤルストレートフラッシュの可能性を秘めた強烈な手でポットを奪う一幕があった。この場面では、まず羽田千夏