何気なく男性から聞かれがちな「好きなタイプってどんな人？」という質問。実はこの回答次第で、男性に与える印象が大きく左右されるんです。そこで今回は、男性に好印象を与える「正解の回答」を紹介します。“性格の好み”を答える「優しい人」「思いやりのある人」など、まずは“内面重視”の姿勢を見せましょう。見た目や年収といったスペック系を真っ先に挙げると、「条件で男性を見てるのかも…」と誤解される可能性も。誰も