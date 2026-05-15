◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)MLBが大谷翔平選手のすごさを写真で表現しました。大谷選手は今季7度目の先発マウンドに上がります。初回は四球とヒットで2アウト1・3塁のピンチを背負いますが、後続を三振に打ち取り無失点で切り抜けます。大谷選手は、その後も4回に三者連続三振の圧巻投球。7回にも1アウト1・2塁のピンチとなるもダブルプレーで切り抜けました。7回105球投げ、4安打、8奪