同じように会話しているはずなのに、特定の男性に対して「彼のリアクションは他の男性と全然違う」と感じることありませんか？男性は本命相手に対して、“会話中のリアクション”が自然と変わっていきます。話を広げようとする男性は本命相手との会話は、一言で終わりません。質問を返したり、「それどういうこと？」と深掘りしたり、自然と会話を続けようとするでしょう。この“話の広げ方”に、あなたへの興味の強さが表れていま