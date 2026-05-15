プロ野球 パ・リーグは14日、各地で2試合が行われました。5連敗中だった5位楽天は、首位オリックスと対戦。初回から連打で無死1、3塁の好機をつかむと、辰己涼介選手の犠牲フライで先制に成功します。さらに3回には先頭からの連打などでつくった1アウト2、3塁の好機を生かし、太田光選手が2点タイムリー。3点の援護を受けた先発・ウレーニャ投手も、7回途中無失点の好投を見せ、リリーフ陣の無失点リレーで完封勝利としました。最