「私は本気だった」のに、相手はそこまで深く考えていなかった。不倫をしていると、そんな温度差に苦しくなるものです。実際、不倫関係においては同じ“本気”という言葉でも、男女で意味がズレていることがあります。女性は“気持ちの深さ”で本気を感じやすい頻繁に連絡を取る。会えない時間も相手を考えている。将来のことまで想像してしまう。そうした積み重ねから、女性は「これだけ気持ちを使っているなら本気だ」と感じやす