「痩せたらもっと前向きになれるはず」と思ってダイエットを始める人は少なくありません。一方で、完璧にできない日があっても、自分を追い込みすぎずに続けている人のほうが、結果として変化につながっている人も。その差を生むのが“自信と行動の関係”です。大人世代のダイエットは、食事や運動だけでなく、「気持ちをどう整えるか」も続けやすさを左右します。「痩せたら変われる」は目標になる。でも、結果に気持ちが左右され