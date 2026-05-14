ケンカをしたことで、関係が深まる人もいれば、そのまま関係が壊れてしまう人もいるでしょう。実際、同じように気持ちを伝えているつもりでも、なぜか関係がこじれてしまった経験はありませんか？その差は、“怒ったこと”ではなく、ケンカのときの関わり方にあります。過去の話まで広げないケンカしても関係が壊れにくい人は、今起きていることを中心に話しています。「今回はこう感じた」「ここが気になった」と、話題を広げすぎ