髪型を整えても、「どこか今っぽく見えない」と感じるシーンが増えていませんか？最近の大人ヘアで重要なのは、“正面のデザイン”だけではありません。特に横顔や後ろ姿のシルエットが印象を大きく左右する今季。中でも「後頭部の立体感」は、髪全体を軽やかに見せる重要なポイントになっています。今回は、ショートヘア・ボブ・ミディアムヘアの３タイプ別に、“今っぽく見える後頭部シルエット”の作り方を紹介します。｜ショー