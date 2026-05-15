松村北斗が主演する7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、玉山鉄二、塩野瑛久の出演が発表された。主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる想いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。【写真】塩野瑛久は爽太（松村北斗）の大学時代からの友人でカフェ店長役本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪